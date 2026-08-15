Экономия, которая разоряет: Шесть продуктов, которые не стоит брать впрок

Желание закупиться впрок часто кажется хорошим способом оптимизировать траты: чем реже походы в магазин, тем меньше соблазн совершить спонтанные покупки. Однако далеко не все продукты действительно подходят для длительного хранения. Некоторые теряют вкус и аромат, другие просто не успевают использоваться до окончания срока годности. Об этом Life.ru рассказала финансовый консультант сервиса «Пакет» от X5 Ольга Матвеева.

Кетчуп, майонез, соевый соус или готовые салатные заправки могут храниться достаточно долго, но это не означает, что их стоит покупать сразу по несколько упаковок. Обычно такие продукты используются лишь время от времени. Поэтому есть риск, что открытая бутылка простоит в холодильнике несколько месяцев, а часть содержимого так и не будет использована. В результате выгода от покупки нескольких упаковок сведётся к нулю, поскольку часть продукта придётся выбросить. Ольга Матвеева финансовый консультант сервиса «Пакет» от X5

Многие считают специи практически «вечным» продуктом, однако со временем они постепенно теряют аромат и насыщенность вкуса. Особенно это касается молотых специй и готовых смесей. Если дома уже стоит несколько баночек паприки, орегано или куркумы, покупать новые только потому, что они продаются по выгодной цене, не всегда рационально. Лучше периодически обновлять небольшой запас, чем хранить специи годами.

Заморозка бывает разной. Если овощные смеси, ягоды или зелень обычно легко находят применение в повседневной готовке, то с готовыми блюдами и необычными полуфабрикатами ситуация иная. Лазанья, готовые запеканки, замороженная паэлья, блюда национальных кухонь или продукты, купленные «на случай, если не будет времени готовить», нередко остаются в морозильной камере надолго.

«Со временем такие упаковки просто теряются среди других продуктов, а повод их приготовить так и не находится. Поэтому при покупке замороженных блюд отдавать предпочтение стоит только тем, которые вы действительно любите и регулярно едите», — отмечает специалист.

Крупные упаковки сыра, колбасных изделий, молочной продукции или готовых блюд кажутся выгодной покупкой. Но если продукт не успевают съесть вовремя, часть неизбежно приходится утилизировать. Перед приобретением стоит объективно оценить привычки семьи. Иногда две небольшие упаковки, купленные в разное время, оказываются выгоднее одной очень большой, часть которой испортится.

После просмотра рецептов на просторах социальных сетей многие покупают киноа, булгур, кускус, рисовую лапшу, необычные соусы или ингредиенты для блюд, которые планируют опробовать «когда-нибудь». На практике такие продукты нередко месяцами стоят в шкафу без дела. Прежде чем покупать сразу несколько упаковок нового продукта, лучше убедиться, что он действительно станет частью привычного рациона.

Большие упаковки печенья, конфет, шоколада или чипсов редко помогают сократить траты. Наоборот, доступность любимых лакомств часто приводит к тому, что они заканчиваются быстрее, чем планировалось. Если такие продукты покупаются скорее для удовольствия, чем по необходимости, разумнее выбирать небольшие упаковки. Так проще контролировать и расходы, и количество сладкого в рационе.

«Покупка про запас — не всегда синоним оптимизации бюджета. Настоящая выгода появляется тогда, когда продукты не просто занимают место на полке, а действительно используются. Поэтому лучший способ сократить расходы — не увеличивать домашние запасы, а делать их более продуманными. Иногда отказаться от второй или третьей упаковки оказывается гораздо выгоднее, чем воспользоваться самой привлекательной скидкой», — заключила собеседница Life.ru.

Ранее Ольга Матвеева рассказала, как закупать продукты сразу на неделю и сокращать спонтанные траты. Эксперт рекомендовала составлять меню из ингредиентов, которые подходят для нескольких блюд, а перед походом в магазин проверять холодильник и шкафы. Список покупок она предложила делить на категории, а запасы специй, чая, кофе и бытовых товаров проверять раз в месяц. Эксперт также посоветовала держать дома «продуктовую базу» — набор продуктов, которые используются чаще всего и позволяют быстро приготовить что-то без похода в магазин.