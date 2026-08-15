Российские военные одним ударом поразили четыре радиолокационные станции ВСУ

Российские артиллеристы и операторы беспилотников одним организованным ударом уничтожили сразу четыре радиолокационные станции Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, позиции техники обнаружил расчёт под руководством командира взвода РЭБ гвардии младшего лейтенанта Александра Ишмурзина. После получения разведданных координаты передали артиллерийским расчётам и операторам БПЛА.

Военные нанесли удар по выявленным позициям и уничтожили четыре радиолокационные станции. В Минобороны отметили, что действия Ишмурзина позволили выполнить поставленную боевую задачу.

Также ведомство рассказало о работе командира роты капитана Алексея Плотникова. Он руководил штурмовыми группами непосредственно на переднем крае и корректировал действия подразделения.

По данным Минобороны, под командованием Плотникова были уничтожены две единицы автомобильной техники ВСУ и нейтрализовано более 15 украинских военнослужащих.

Ранее российские военные нанесли удары по объектам портовой инфраструктуры Одессы и Южного. По данным ведомства, в Одессе поражён резервуар с горюче-смазочными материалами для ВСУ, а в порту Южный уничтожен склад с вооружением, техникой и военным имуществом. Для атаки использовались высокоточные средства воздушного базирования и ударные беспилотники.