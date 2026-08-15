В Ормузском проливе атаковано судно эмиратской ADNOC

Судно Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC) подверглось атаке при прохождении Ормузского пролива. Об этом сообщила сама компания, заявление которой приводит эмиратское агентство WAM.

Инцидент произошёл вечером 14 августа. По данным ADNOC, никто из находившихся на борту не пострадал, а ситуация была взята под контроль.

Компания подчеркнула необходимость обеспечивать безопасность экипажей и свободу судоходства в регионе. ADNOC также призвала ориентироваться только на официальные сообщения и не распространять непроверенную информацию.

Это уже не первый подобный инцидент с судами компании. Накануне сообщалось об атаке на два судна ADNOC в Ормузском проливе, при которой также обошлось без пострадавших.

7 августа компания заявляла, что с начала конфликта в регионе атакам ракет и беспилотников в проливе подверглись 15 её судов. В результате этих нападений погиб один член экипажа, ещё 20 моряков получили ранения.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что после окончательного поражения Ирана намерен объявить Ормузский пролив территорией Соединённых Штатов. По словам республиканца, Иран сейчас якобы терпит серьёзное поражение, а окончательного завершения конфликта Вашингтон ожидает в ближайшее время. Ормузский пролив расположен между Ираном и Оманом и считается одним из важнейших маршрутов мировой торговли энергоресурсами. Через него проходит значительная часть морских поставок нефти и газа.