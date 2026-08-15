В Хабаровске подростки испортили экран IMAX, заплевав его шариками из бабл-ти

Подростки испортили имущество торгового центра и расположенного в нём кинотеатра. Инцидент произошёл в «Броско Молл» в Хабаровске, сообщила исполнительный директор комплекса Ксения Руденко в соцсети Instagram*.

Несовершеннолетние разбрызгивали краску в помещениях торгового центра, в том числе в туалетах. Они также забирались на столешницы и выплюнули через трубочки шарики тапиоки из бабл-ти на экран IMAX.

«Взяли люди просто через трубочку там харкнули в этот экран. И чтоб вы понимали, это один из самых дорогостоящих экранов», — рассказала Руденко.

Администрация торгового центра вызвала родителей подростков и наряд Росгвардии. По словам Руденко, родителям предстоит возместить причинённый ущерб.

Ранее полиция Ейска задержала 16-летнего подростка по подозрению как минимум в четырёх поджогах автомобилей. Сначала он с помощью горючей смеси поджёг три иномарки. При выборе целей подросток обращал внимание на иностранные регистрационные номера или символику, связанную с Днём Победы. Позже оперативники установили его возможную причастность ещё к одному аналогичному эпизоду. Кроме того, по версии полиции, задержанный собирался поджечь два заведения общепита в Ейске, однако реализовать этот план не успел.

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