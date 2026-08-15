Сметану на блин! Life.ru узнал, как «народный» метод превращает загар в ожог второй степени

Использование сметаны при солнечных ожогах — одно из самых стойких заблуждений, доставшихся нам от времен дефицита аптечных средств. Логика этого метода кажется интуитивно правильной: холодная доступная кремообразная масса мгновенно дарит облегчение за счёт перепада температур на раскалённой коже. Однако этот эффект обманчив, а последствия такой «первой помощи» могут оказаться катастрофическими, если не понимать нюансов. Об этом Life.ru рассказала кандидат медицинских наук, доцент кафедры кожных и венерических болезней с курсом косметологии Университета РОСБИОТЕХ Инна Ильина.

Главная опасность кроется в физике процесса. Солнечный ожог — это термическая травма, при которой ткани продолжают удерживать избыточное тепло внутри себя ещё долгое время даже после того, как человек ушёл в тень. А молочный жир в таком случае работает как слой теплоизоляции или герметичная крышка термоса. Он запечатывает перегретую кожу, блокируя естественный выход тепла наружу. Инна Ильина Кандидат медицинских наук, доцент кафедры кожных и венерических болезней с курсом косметологии Университета РОСБИОТЕХ

В результате вместо охлаждения процесс термообработки только усиливается: кожа продолжает нагреваться изнутри, что превращает лёгкое покраснение первой степени в тяжёлый глубокий ожог второй степени с образованием волдырей.

Тепловой удар — не самое страшное

Помимо теплового удара, который получает ткань под слоем любого жира, возникает опасность присоединения инфекции. Всем известно, что кисломолочные продукты содержат живые бактерии (лактобактерии) и грибки. Для здоровой кожи они не опасны, но повреждённый эпидермис становится воротами для инфекции. Кисломолочные бактерии и грибки могут спровоцировать непредсказуемые иммунные реакции, в результате которых могут возникнуть и гнойничковые высыпания, и выраженное воспаление вокруг лопнувших пузырей, что значительно замедляет заживление и повышает риск рубцевания.

К этим факторам добавляется и высокий риск аллергической реакции. Молочный белок казеин на воспалённой, гиперчувствительной коже часто вызывает мощный иммунный ответ, добавляя к боли от солнца ещё и отёк, и мучительный зуд. Кроме того, белковая корка стягивает кожу, лишая её остатков влаги, а попытки смыть её водой с мылом причиняют боль и дополнительно разрушают защитный барьер.

Первая помощь при солнечном ожоге

Правильная первая помощь требует прямо противоположных действий. Вместо создания парникового эффекта кожу нужно активно охлаждать чистой прохладной водой или влажными компрессами, чтобы принудительно вывести излишки тепла. После снижения температуры необходимо нанести увлажняющие и заживляющие аптечные средства с пантенолом или экстрактом алоэ вера — они снимают воспаление и восстанавливают барьер без риска создания парникового эффекта.

«А сметана, важно помнить, лишь продлевает агонию клеток, запечатывая разрушительный жар внутри и открывая двери для бактериальных инфекций», — заключила эксперт.

Многие замечали, что после нескольких бокалов алкоголя на пляже кожа краснеет гораздо быстрее. Это не случайность: спиртные напитки повышают вероятность солнечных ожогов. Подробнее — в материале Life.ru.