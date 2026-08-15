Мирошник: Киев не принимает самостоятельных решений по переговорам

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщил, что Киев не способен самостоятельно гарантировать выполнение возможных договорённостей по урегулированию конфликта. По его словам, поэтому для переговорного процесса необходимо внешнее участие.

«Решения принимаются не в Киеве. Поэтому без внешнего участия вряд ли есть смысл вести переговоры. Украина самостоятельно не может гарантировать выполнение тех договорённостей, которые потенциально могли бы быть достигнуты в рамках переговоров», — обратил внимание дипломат в беседе с газетой «Известия».

Мирошник подчеркнул, что Россия при этом сохраняет готовность к диалогу. По его словам, Москва заинтересована в переговорах, которые позволят добиться поставленных целей и урегулировать ситуацию.

Дипломат отметил, что Россия не исключает возможности добиться результата политическим путём и считает, что решить ситуацию можно посредством диалога, не допуская новых жертв, ранений и разрушений.

Ранее посол МИД РФ по особым поручениям сообщил, что в июле украинские атаки привели к гибели и ранениям 1739 мирных жителей России — больше, чем за любой месяц последних двух лет. Беспилотные удары, согласно его статистике, унесли жизни 201 человека, ещё 1441 человек пострадал, при этом атакам подверглись объекты в 41 регионе страны за пределами зоны СВО. Среди целей оказались 11 крупных объектов Wildberries и как минимум 24 пассажирских автобуса.