Великобритания могла заговорить о восстановлении прямых военных контактов с Россией, поскольку в Лондоне опасаются последствий собственных действий и возможного ответа Москвы. Так публикацию The Times прокомментировал ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Ранее британская газета сообщила, что Лондон заинтересован в возобновлении контактов с российским военным руководством. Такой канал, как утверждается, нужен для предотвращения инцидентов, способных привести к прямому вооружённому столкновению двух стран.

Мирошник считает, что Великобритания давно использует тактику противостояния с Россией «чужими руками», однако в последнее время в Лондоне начали терять чувство меры. По его словам, это вызывает тревогу уже у части самой британской элиты.

«Британцы – известные специалисты по подстрекательству и организации «войны чужими руками», но в последнее время их чувство меры начинает давать сбои, что и тревожит отдельных представителей английской элиты», – заявил дипломат.

Именно с этим Мирошник связал возможное желание Лондона получить прямой канал связи с Москвой. По его версии, британской стороне он нужен прежде всего как страховка на случай очередного резкого обострения.

«Вот они и заговорили о том, что им очень нужна прямая линия связи с Москвой, чтобы после очередной такой выходки успеть вовремя позвонить и прокричать в трубку: «Это не мы! Только не по нам!» – заключил представитель МИД РФ.

Ранее Life.ru писал, что российское посольство уже фиксировало сигналы Лондона о желании вернуть военные контакты с Москвой, однако дальше разговоров дело пока не продвинулось. В дипмиссии обратили внимание, что британская сторона не предпринимает практических шагов для восстановления диалога. Российские дипломаты считают: если Великобритании действительно нужен такой канал связи, первый конкретный шаг должен сделать именно Лондон.