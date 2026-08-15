Военные отражают атаку ВСУ на Севастополь, сбиты пять беспилотников

В Севастополе продолжается отражение атаки украинских беспилотников. К работе привлечены средства противовоздушной обороны и мобильные огневые группы. Уничтожено пять БПЛА в районах Северной стороны, Балаклавском и Гагаринском. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«Наши военные ведут работу по уничтожению вражеских БПЛА из различных средств поражения, в том числе и из стрелкового оружия», — написал он в своём телеграм-канале.

Ранее сельхозпредприятие на территории Пензенской области подверглось атаке беспилотного летательного аппарата Вооружённых сил Украины. Возникло возгорание, которое было ликвидировано. Обошлось без жертв и пострадавших. На месте происшествия работают службы экстренного реагирования.