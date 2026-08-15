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15 августа, 00:36

Военные отражают атаку ВСУ на Севастополь, сбиты пять беспилотников

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

В Севастополе продолжается отражение атаки украинских беспилотников. К работе привлечены средства противовоздушной обороны и мобильные огневые группы. Уничтожено пять БПЛА в районах Северной стороны, Балаклавском и Гагаринском. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«Наши военные ведут работу по уничтожению вражеских БПЛА из различных средств поражения, в том числе и из стрелкового оружия», — написал он в своём телеграм-канале.

ПВО 15 августа уничтожила семь украинских беспилотников, летевших на Москву
ПВО 15 августа уничтожила семь украинских беспилотников, летевших на Москву

Ранее сельхозпредприятие на территории Пензенской области подверглось атаке беспилотного летательного аппарата Вооружённых сил Украины. Возникло возгорание, которое было ликвидировано. Обошлось без жертв и пострадавших. На месте происшествия работают службы экстренного реагирования.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Алена Пенчугина
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