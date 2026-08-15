В Турции арестовали 37 участников схемы с ботами для записи на Шенген

В Турции арестовали 37 человек, которых подозревают в организации схемы с ботами для захвата слотов на подачу документов на шенгенские визы. Об этом сообщила газета Cumhuriyet.

По данным издания, ещё четверых фигурантов суд отпустил под подписку о невыезде. Всего ранее силовики задержали 42 подозреваемых в рамках операции против компаний, занимавшихся перепродажей записей.

Министр юстиции Турции Акин Гюрлек заявил, что подобные схемы фактически превратили получение свободного времени для подачи документов в практически невыполнимую задачу.

По данным министра, с января 2024 года по июль 2026-го подозреваемые получили деньги примерно от 41 тысячи клиентов. Общая сумма составила около 918 миллионов турецких лир — более $19 млн.

Схема была связана с использованием ботов, которые автоматически занимали доступные слоты. После этого возможность записи фактически превращалась в товар, который предлагали клиентам за деньги.

Проблемы с получением шенгенских виз в Турции затрагивают и россиян. Ряд европейских консульств ограничивает приём заявлений от граждан России, а ожидание свободного слота может занимать несколько месяцев.

При этом сама Турция остаётся страной с высоким спросом на шенгенские визы: по данным Еврокомиссии, в 2025 году там подали более 1,26 млн заявлений, почти 15% из них получили отказ.

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