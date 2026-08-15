В Татарстане и Чувашии 15 августа объявили режим ракетной опасности

Режим ракетной опасности введён в Татарстане и Чувашии. Об этом информируют региональные органы МЧС.

«Внимание! На территории Республики Татарстан введён режим «Ракетная опасность», — уточняется в сообщении ведомства на платформе «Макс».

В Чувашской Республике также введён режим ракетной опасности.

Ранее сельхозпредприятие на территории Пензенской области подверглось атаке беспилотного летательного аппарата Вооружённых сил Украины. Возникло возгорание, которое было ликвидировано. Обошлось без жертв и пострадавших. На месте происшествия работают службы экстренного реагирования.