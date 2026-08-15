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Регион
15 августа, 00:59

В Татарстане и Чувашии 15 августа объявили режим ракетной опасности

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrei Stepanov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrei Stepanov

Режим ракетной опасности введён в Татарстане и Чувашии. Об этом информируют региональные органы МЧС.

«Внимание! На территории Республики Татарстан введён режим «Ракетная опасность», — уточняется в сообщении ведомства на платформе «Макс».

В Чувашской Республике также введён режим ракетной опасности.

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Алена Пенчугина
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