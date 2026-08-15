В Ярославле 15 августа перекрыли выезд в сторону Москвы в целях безопасности

В связи с атакой украинских беспилотных летательных аппаратов на территорию Ярославской области в целях безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы — от перекрёстка Московского проспекта с Юго-Западной окружной. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

«Воздержитесь от поездок в указанном направлении и его окрестностей, либо выбирайте маршрут минуя этот участок. Работа подразделений министерства обороны и силовых ведомств по обеспечению безопасности продолжается», — написал он в своём телеграм-канале.

Тем временем в небе над Москвой сбиты семь беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ). На месте падения обломков работают оперативные службы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.