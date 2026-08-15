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15 августа, 02:26

Шесть шахтёров погибли после взрыва на руднике в Колумбии

Обложка © X / JorgeEmilioRey

Обложка © X / JorgeEmilioRey

Шесть шахтёров погибли после взрыва на руднике El Porvenir 1 в муниципалитете Кукунуба в Колумбии. Спасательная операция завершена, все находившиеся под землёй люди обнаружены погибшими. Об этом сообщил губернатор Кукунубы Хорхе Эмилио Рей Анхель в X.

  • Фото с места ЧП. © X / JorgeEmilioRey
    Фото с места ЧП. © X / JorgeEmilioRey
  • Фото с места ЧП. © X / JorgeEmilioRey
    Фото с места ЧП. © X / JorgeEmilioRey
  • Фото с места ЧП. © X / JorgeEmilioRey
    Фото с места ЧП. © X / JorgeEmilioRey
  • Фото с места ЧП. © X / JorgeEmilioRey
    Фото с места ЧП. © X / JorgeEmilioRey

Фото с места ЧП. © X / JorgeEmilioRey

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Погибли Дуван Ферней Родригес, Кристиан де Хесус Контрерас Латорре, Себастьян Контрерас Латорре, Эдуард Александр Диас, Йерсон Маурисио Рохас и Джон Марио Тривиньо Серна. Ранее рудник проверило Национальное горнодобывающее агентство Колумбии. Инспекторы выявили проблемы с безопасностью и распорядились приостановить работы до выполнения плана по их устранению.

Теперь ведомство должно установить обстоятельства происшествия и выяснить, почему, несмотря на приостановку работ, на руднике продолжалась добыча. На месте работают специалисты по психологической поддержке, которые помогают родственникам погибших и местным жителям.

При взрыве на золоторудном месторождении на Камчатке погиб человек
При взрыве на золоторудном месторождении на Камчатке погиб человек

Ранее на угольной шахте La Vega в Колумбии произошёл взрыв. Под землёй оказались заблокированы семь рабочих, все они погибли. Взрыв произошёл 4 июня в районе Пеньяс-дель-Бокерон муниципалитета Сутатауса. Делегат пожарной службы Кундинамарки капитан Альваро Фарфан заявил, что спасатели нашли шахтёров без признаков жизни.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Виталий Приходько
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