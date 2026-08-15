Шесть шахтёров погибли после взрыва на руднике в Колумбии

Шесть шахтёров погибли после взрыва на руднике El Porvenir 1 в муниципалитете Кукунуба в Колумбии. Спасательная операция завершена, все находившиеся под землёй люди обнаружены погибшими. Об этом сообщил губернатор Кукунубы Хорхе Эмилио Рей Анхель в X.









Погибли Дуван Ферней Родригес, Кристиан де Хесус Контрерас Латорре, Себастьян Контрерас Латорре, Эдуард Александр Диас, Йерсон Маурисио Рохас и Джон Марио Тривиньо Серна. Ранее рудник проверило Национальное горнодобывающее агентство Колумбии. Инспекторы выявили проблемы с безопасностью и распорядились приостановить работы до выполнения плана по их устранению.

Теперь ведомство должно установить обстоятельства происшествия и выяснить, почему, несмотря на приостановку работ, на руднике продолжалась добыча. На месте работают специалисты по психологической поддержке, которые помогают родственникам погибших и местным жителям.

Ранее на угольной шахте La Vega в Колумбии произошёл взрыв. Под землёй оказались заблокированы семь рабочих, все они погибли. Взрыв произошёл 4 июня в районе Пеньяс-дель-Бокерон муниципалитета Сутатауса. Делегат пожарной службы Кундинамарки капитан Альваро Фарфан заявил, что спасатели нашли шахтёров без признаков жизни.