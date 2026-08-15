Болгария получит от США восемь истребителей F-16 не ранее 2030 года

Восемь истребителей F-16 Block 70 поступят в ВВС Болгарии не ранее 2030 года. Об этом сообщило Минобороны республики.

«Компания Lockheed Martin проинформировала, что в производственном процессе строительства истребителей возникли затруднения, которые приведут к задержке поставок самолётов в Болгарию до второго квартала 2030 года. Этот срок не является окончательным, но американская сторона предпримет все действия, чтобы ускорить производство самолётов», — уточняется в сообщении.

Для болгарских ВВС поставки F-16 критически важны, поскольку ресурс имеющихся на вооружении МиГ-29 практически исчерпан.

Тем временем США во втором квартале 2026 года продолжили обучение украинских военнослужащих, в том числе подготовку пилотов для эксплуатации переданных Киеву истребителей F-16. Кроме того, военнослужащих обучали использованию и обслуживанию различных видов техники и вооружений. В частности, речь идёт о бронемашинах Bradley, бронетранспортёрах Stryker и реактивных системах залпового огня HIMARS.