Болгария получит от США восемь истребителей F-16 не ранее 2030 года
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Восемь истребителей F-16 Block 70 поступят в ВВС Болгарии не ранее 2030 года. Об этом сообщило Минобороны республики.
«Компания Lockheed Martin проинформировала, что в производственном процессе строительства истребителей возникли затруднения, которые приведут к задержке поставок самолётов в Болгарию до второго квартала 2030 года. Этот срок не является окончательным, но американская сторона предпримет все действия, чтобы ускорить производство самолётов», — уточняется в сообщении.
Для болгарских ВВС поставки F-16 критически важны, поскольку ресурс имеющихся на вооружении МиГ-29 практически исчерпан.
Тем временем США во втором квартале 2026 года продолжили обучение украинских военнослужащих, в том числе подготовку пилотов для эксплуатации переданных Киеву истребителей F-16. Кроме того, военнослужащих обучали использованию и обслуживанию различных видов техники и вооружений. В частности, речь идёт о бронемашинах Bradley, бронетранспортёрах Stryker и реактивных системах залпового огня HIMARS.
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