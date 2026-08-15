Помидоры впервые с сентября 2025 года стали дешевле 200 рублей

Средняя стоимость килограмма помидоров снизилась в России в июле до 186,19 рубля. Такие данные Росстата приводит РИА «Новости».

Месяцем ранее килограмм томатов стоил в среднем 217,51 рубля. Цена опустилась ниже 200 рублей впервые с сентября 2025 года. Тогда показатель составлял 170,1 рубля.

Самые дешёвые помидоры продавали в Чечне. Средняя стоимость килограмма в республике достигла 91,7 рубля. В Дагестане покупатели платили 99,5 рубля, а в Кабардино-Балкарии — 110,1 рубля.

Ранее Федеральная антимонопольная служба начала изучать цены на мясо птицы и говядину у крупнейших производителей. Ведомство запросило сведения об объёмах выпуска и продаж, отпускной стоимости, себестоимости и рентабельности. Компании также должны объяснить причины роста цен с начала года. После анализа данных ФАС решит, есть ли основания для принятия антимонопольных мер.