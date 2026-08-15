Из испанского монастыря Сан-Хуан-де-ла-Пенья спасли останки первых трёх королей Арагона, которым угрожал крупный лесной пожар. Об этом сообщает Reuters.

Останки королей XI века спасли из монастыря в Испании, которому угрожал пожар. Видео © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Iasextanoticias

Пламя приблизилось к историческому комплексу, где хранились останки правителей, царствовавших с 1035 по 1104 год. Работники также вынесли из здания ритуальные одежды, принадлежавшие похороненному рядом с монастырём графу XVIII века, и несколько исторических картин.

Пожар усилился на фоне высокой температуры и сильного ветра. Огонь уже охватил более 9 тысяч гектаров.

Из-за стихии испанские власти были вынуждены эвакуировать жителей 16 населённых пунктов. Сам монастырь Сан-Хуан-де-ла-Пенья пока не пострадал. Исторический комплекс расположен в горной местности Арагона и считается одним из важных памятников региона.

Напомним, засуха охватила около 40% территории Евросоюза на фоне аномальной жары и дефицита осадков. Сильнее всего ситуация ударила по западноевропейским странам: пересохшие пастбища и погибшие кормовые культуры вынуждают фермеров раньше срока расходовать зимние запасы, а урожай оливок, винограда, кукурузы и подсолнечника снижается. Во Франции ожидают худший урожай кукурузы с 1980 года — примерно на 35% меньше прошлогоднего, а к 2050 году ежегодный ущерб сельскому хозяйству ЕС из-за изменения климата может достичь €40 млрд.