Россия и КНДР завершают строительство автомобильного моста через реку Туманную. Движение по нему начнётся в ближайшее время, сообщил ТАСС глава Минприроды РФ, сопредседатель межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Россией и КНДР Александр Козлов.

«Мы завершаем строительство автомобильного моста через реку Туманная, совсем скоро по нему начнётся движение», — сказал Козлов.

Министр выступил на приёме посольства КНДР по случаю 81-й годовщины освобождения Кореи от японского колониального правления. Козлов также возглавляет российскую часть межправительственной комиссии по сотрудничеству двух стран.

Россия и КНДР соединили пролётные конструкции моста в апреле 2026 года. Общая длина перехода достигнет почти 5 километров, из которых около 1 километра придётся на сам мост. Проект предусматривает две полосы движения.

С российской стороны объект строят 70 специалистов с привлечением 30 единиц техники. Козлов также напомнил, что в 2026 году в Вонсане началось строительство Больницы российско-корейской дружбы.

Ранее сообщалось, что осенью в Курске планируют открыть памятник российским и корейским военнослужащим. Министр обороны РФ Андрей Белоусов анонсировал установку монумента во время приёма в честь годовщины освобождения Кореи. В апреле он посетил Пхеньян, встретился с Ким Чен Ыном и принял участие в открытии мемориала корейским героям. Белоусов также назвал историческое боевое братство основой стратегического партнёрства России и КНДР.