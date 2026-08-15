Соскин высмеял попытки Зеленского стрелять из лука в Ивано-Франковске

Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин с иронией отреагировал на кадры со стрельбой Владимира Зеленского из лука в Ивано-Франковске. Политолог также обратил внимание на то, что во время визита главарь киевского руководства играл в теннис и занимался жимом штанги.

«Зеленский там 60 килограммов, как говорят, жал, в теннис играл, из лука стрелял. <…> Это хорошее занятие — когда делать нечего, можно пострелять», — заявил Соскин.

Во время поездки в Ивано-Франковск экс-комик поиграл в настольный теннис с военными, пострелял из лука и продемонстрировал свои физические возможности в упражнении со штангой. Кадры с поездки вызвали критику в Сети. Пользователи обвинили Зеленского в показушности и сравнили опубликованные ролики с политической рекламой.

Ранее многократный чемпион России, чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу Алексей Никулин в разговоре с Life.ru раскритиковал технику выполнения жима лёжа Владимиром Зеленским. Первое, что бросилось в глаза пауэрлифтеру, мастеру спорта Международного класса и рекордсмену мира по становой тяге, — полное отсутствие контроля над движением и откровенно маленький вес снаряда. Подробнее — в материале Life.ru.