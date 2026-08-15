Посадка самолёта Airbus прошла штатно, резервный борт вылетел за пассажирами

Согласно сообщению аэропорта Красноярска, посадка воздушного судна авиакомпании «Хайнань эйрлайнс», выполнявшего рейс Пекин — Манчестер и совершившего экстренную посадку, прошла в штатном режиме.

«Аэропорт Красноярск подтверждает, что сегодня произведена посадка рейса CHH753 авиакомпании Hainan Airlines, следовавшего по маршруту Пекин – Манчестер. Воздушное судно — Airbus A330-300. Посадка произведена в штатном режиме», — уточнили в ведомстве.

Сразу после посадки был задействован сотрудник аэропорта, владеющий английским и китайским языками. Его задачи — коммуникация с пассажирами и экипажем, оперативное решение вопросов и координация с авиакомпанией.

Авиакомпания направила резервный борт для пассажиров рейса Пекин — Манчестер.

Напомним, в аэропорту Красноярска совершил экстренную посадку самолёт Airbus авиакомпании «Хайнань эйрлайнс», выполнявший рейс из Пекина в Манчестер. Информации о погибших и пострадавших не поступало. Повреждений воздушного судна и объектов наземной инфраструктуры не зафиксировано.