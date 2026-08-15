В Красноярске экстренно сел самолёт Airbus, следовавший из Пекина в Манчестер

В аэропорту Красноярска совершил экстренную посадку самолёт Airbus авиакомпании «Хайнань эйрлайнс», выполнявший рейс из Пекина в Манчестер. Информация предоставлена ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

«Аварийная посадка воздушного судна в аэропорту г. Красноярск. 15. 08. 2026 в 06:15 (02:15 мск. — Прим. Life.ru) поступило сообщение об аварийной посадке воздушного судна Airbus авиакомпании «Хайнань эйрлайнс», следовавшего по маршруту Пекин — Манчестер», — уточнили в ведомстве.

Информации о погибших и пострадавших не поступало. Повреждений воздушного судна и объектов наземной инфраструктуры не зафиксировано.

Тем временем армия США объявила о временной приостановке тренировочных полётов вертолётов AH-64 Apache в связи с катастрофой, произошедшей в штате Техас. Напомним, двое американских военнослужащих погибли при крушении ударного вертолёта AH-64 Apache в штате Техас. Машина, приписанная к военной базе Форт-Худ, рухнула в районе города Саладо. Вертолёт упал в поле, после чего начался природный пожар. К его тушению пришлось привлекать экстренные службы и военных спасателей.