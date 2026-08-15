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15 августа, 04:26

В США учитель погиб, спасая 10-летнюю девочку из океана

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

47-летний учитель Деррик Мур погиб в Южной Каролине, спасая из океана 10-летнюю Саммер Маккаллум. Об этом сообщает People.

Трагедия произошла 8 августа. Девочка плавала в океане, когда попала в отбойное течение и начала уходить на глубину. Она перестала доставать ногами до дна, а волны стали захлёстывать её с головой.

Первым опасность заметил дядя Саммер. Он бросился на помощь, но вскоре выбился из сил. Тогда находившийся на пляже Мур зашёл в воду и добрался до ребёнка.

Учитель схватил девочку за руку и удерживал её, пока другие отдыхающие готовили спасательное средство. Благодаря Муру Саммер удалось выбраться на берег. Сам мужчина исчез под водой. Его тело нашли только следующим утром — погибшего вынесло на берег.

У Мура остались четверо детей. Дядя спасённой девочки назвал учителя героем. Сама Саммер рассказала, что хотела бы поблагодарить Мура, если бы у неё была возможность с ним поговорить.

Тренер не выдал спасательный жилет погибшему на реке в Краснодаре подростку
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Ранее на Сахалине погиб 10-летний мальчик, который, по предварительным данным, без присмотра взрослых взял минитрактор и отправился кататься по лесу. Тело ребёнка обнаружили 13 августа в реке Алат рядом с перевернувшейся техникой. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, следователи устанавливают обстоятельства трагедии.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Виталий Приходько
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