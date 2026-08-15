В США учитель погиб, спасая 10-летнюю девочку из океана

47-летний учитель Деррик Мур погиб в Южной Каролине, спасая из океана 10-летнюю Саммер Маккаллум. Об этом сообщает People.

Трагедия произошла 8 августа. Девочка плавала в океане, когда попала в отбойное течение и начала уходить на глубину. Она перестала доставать ногами до дна, а волны стали захлёстывать её с головой.

Первым опасность заметил дядя Саммер. Он бросился на помощь, но вскоре выбился из сил. Тогда находившийся на пляже Мур зашёл в воду и добрался до ребёнка.

Учитель схватил девочку за руку и удерживал её, пока другие отдыхающие готовили спасательное средство. Благодаря Муру Саммер удалось выбраться на берег. Сам мужчина исчез под водой. Его тело нашли только следующим утром — погибшего вынесло на берег.

У Мура остались четверо детей. Дядя спасённой девочки назвал учителя героем. Сама Саммер рассказала, что хотела бы поблагодарить Мура, если бы у неё была возможность с ним поговорить.

Ранее на Сахалине погиб 10-летний мальчик, который, по предварительным данным, без присмотра взрослых взял минитрактор и отправился кататься по лесу. Тело ребёнка обнаружили 13 августа в реке Алат рядом с перевернувшейся техникой. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, следователи устанавливают обстоятельства трагедии.