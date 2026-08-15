Стала известна причина, по которой самолёт из Пекина сел в Красноярске

Западно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку из-за незапланированной посадки воздушного судна авиакомпании «Хайнань эйрлайнс» в Красноярске. По предварительным данным, рейс CHH753 Пекин — Манчестер около 06:30 по местному времени совершил посадку в аэропорту Красноярск по технической причине.

На борту находилось свыше 230 пассажиров. Транспортной прокуратурой проводятся надзорные мероприятия в целях защиты прав пассажиров задержанного рейса.

Напомним, посадка воздушного судна прошла в штатном режиме. Информации о погибших и пострадавших не поступало. Повреждений воздушного судна и объектов наземной инфраструктуры не зафиксировано. Авиакомпания направила резервный борт для пассажиров рейса Пекин — Манчестер.