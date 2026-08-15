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15 августа, 03:51

Стала известна причина, по которой самолёт из Пекина сел в Красноярске

Самолёт Airbus совершил незапланированную посадку по технической причине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / macondofotografcisi

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / macondofotografcisi

Западно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку из-за незапланированной посадки воздушного судна авиакомпании «Хайнань эйрлайнс» в Красноярске. По предварительным данным, рейс CHH753 Пекин — Манчестер около 06:30 по местному времени совершил посадку в аэропорту Красноярск по технической причине.

На борту находилось свыше 230 пассажиров. Транспортной прокуратурой проводятся надзорные мероприятия в целях защиты прав пассажиров задержанного рейса.

В Красноярске экстренно сел самолёт Airbus, следовавший из Пекина в Манчестер
В Красноярске экстренно сел самолёт Airbus, следовавший из Пекина в Манчестер

Напомним, посадка воздушного судна прошла в штатном режиме. Информации о погибших и пострадавших не поступало. Повреждений воздушного судна и объектов наземной инфраструктуры не зафиксировано. Авиакомпания направила резервный борт для пассажиров рейса Пекин — Манчестер.

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Алена Пенчугина
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