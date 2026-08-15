Император Японии заявил о раскаянии за Вторую мировую войну, а премьер — нет

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити не стала говорить о раскаянии, тогда как император Нарухито выразил его на церемонии памяти жертв Второй мировой войны в Токио. Выступления показали в прямом эфире.

Церемония прошла в 81-ю годовщину объявления Японией о завершении войны. Такаити заявила, что после 1945 года страна изменилась и выбрала путь мира. Она пообещала не допустить повторения военных событий и передать эту установку следующим поколениям.

При этом премьер не произнесла слов о раскаянии, которые использовали прежние главы японского правительства. Нарухито выбрал другую формулировку и прямо обратился к вопросу ответственности за прошлое.

«Оглядываясь назад, с глубоким раскаянием искренне желаю, чтобы ужасы войны больше не повторились», — сказал император.

Нарухито также почтил память всех погибших во время боевых действий. Он пожелал мира и дальнейшего развития Японии.

Перед церемонией Такаити и представители правящей Либерально-демократической партии посетили храм Ясукуни. Там хранят таблички с именами погибших за японскую империю, включая 14 военных преступников Второй мировой войны. В ряде азиатских стран храм связывают с японским милитаризмом.

Ранее сообщалось, что власти Японии изучают возможные меры против России после поездки президента Владимира Путина на Курильские острова. Телеканал Эн-эйч-кей допустил, что Токио может усилить антироссийские санкции. Путин 13 августа впервые посетил Итуруп. МИД Японии выразил протест и вновь заявил о территориальных претензиях на южную часть Курил. Несколько депутатов японского парламента при этом назвали реакцию руководства страны незрелой.