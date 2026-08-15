Хачанов уступил 96-й ракетке мира в первом круге «Мастерса» в Цинциннати

Российский теннисист Карен Хачанов проиграл американцу Александру Ковачевичу и завершил выступление на «Мастерсе» после первого круга. Матч прошёл в Цинциннати в штате Огайо.

Хачанов выиграл первую партию со счётом 7:5, но затем уступил во второй — 3:6. Победителя решающего сета определил тай-брейк, на котором Ковачевич оказался сильнее — 7:2.

Организаторы не дали ни одному из теннисистов номер посева. Во втором круге Ковачевич встретится с американцем Брэнданом Накашимой, который выступает под 27-м номером. Для Хачанова это поражение стало четвёртым подряд.

Тридцатилетний россиянин занимает 39-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. Он выиграл семь одиночных турниров ATP. Хачанов выходил в полуфиналы Открытого чемпионата США в 2022 году и Открытого чемпионата Австралии в 2023 году.

В 2021 году теннисист завоевал серебро Олимпийских игр в одиночном разряде. В том же году он выиграл Кубок Дэвиса в составе сборной России.

Ковачевичу 27 лет, он занимает 96-ю строчку мирового рейтинга. Американец пока не выигрывал турниры ATP и не проходил дальше второго круга на соревнованиях Большого шлема.

«Мастерс» в Цинциннати проходит на харде и завершится 23 августа. Призовой фонд соревнований составляет $9,4 млн. Карлос Алькарас не защищает титул из-за травмы. Единственным российским победителем турнира остаётся Даниил Медведев, выигравший его в 2019 году.

Ранее Екатерина Александрова проиграла Элине Свитолиной в четвертьфинале турнира WTA 1000 в Торонто. Встреча завершилась со счётом 3:6, 6:0, 3:6. После этого поражения в одиночной сетке не осталось российских теннисисток, поскольку Диана Шнайдер ранее уступила Иге Свёнтек.