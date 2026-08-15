В Хабаровске полиция начала проверку по факту повреждения экрана кинотеатра
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Управление МВД по городу Хабаровску сообщает о начале проверки по факту повреждения экрана IMAX подростками в торгово-развлекательном комплексе Brosko Mall.
«По данному факту сотрудниками отдела полиции <...> организована проверка, в рамках которой будут изучены записи камер видеонаблюдения и проведены мероприятия по установлению лиц, причастных к инциденту», — уточнила пресс-служба ведомства.
Напомним, несовершеннолетние разбрызгивали краску в помещениях торгового центра, в том числе в туалетах. Они также забирались на столешницы и выплюнули через трубочки шарики тапиоки из бабл-ти на экран IMAX. Администрация торгового центра вызвала родителей подростков и наряд Росгвардии. Родителям предстоит возместить причинённый ущерб.
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