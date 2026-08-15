Лариса Долина может заработать 1,5 млн рублей за концерт в московском баре

Народная артистка России Лариса Долина может заработать более полутора миллионов рублей за сольный концерт в московском баре. Подсчёт сделало РИА «Новости» на основе изучения стоимости билетов.

Долина выступит в московском баре 18 октября, хотя изначально концерт планировался на 1 марта. Продажи билетов остановили ещё в январе.

Двухэтажная площадка вмещает 300 человек. Билеты стоят от 3 до 12 тысяч рублей: 4 тысячи — за столик без видимости сцены, 6 тысяч — с ограниченной видимостью, 12 тысяч — рядом со сценой.

Полный зал принесёт Долиной более 1,5 млн рублей выручки (без учёта расходов). На данный момент, за два месяца до концерта, продано 27 билетов — порядка 14% от общего числа.

Ранее народный артист России, джазовый музыкант Игорь Бутман прокомментировал решение друзей певицы Ларисы Долиной подарить ей квартиру. Он назвал этот поступок замечательным и отметил, что такой жест стал достойным финалом долгой и громкой истории, которая пополнила словарь неологизмов выражением «схема Долиной». Напомним, два года назад артистка продала пятикомнатную квартиру в Хамовниках за 112 миллионов рублей, после чего заявила, что стала жертвой мошенников. Последовало длительное судебное разбирательство. В итоге суд признал покупательницу Полину Лурье добросовестным приобретателем, а Долину обязали освободить жильё. Певица неоднократно переносила срок переезда.