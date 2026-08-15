Бывшего профессора Кембриджа нашли мёртвым в Лондоне

Бывшего профессора социологии Кембриджского университета Джейсона Ардея нашли мёртвым в его доме на юге Лондона. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на полицию.

Ардею было 40 лет. Профессором Кембриджа он стал в 2023 году, когда ему было 37.

В среду учёный объявил об отставке после того, как университет начал проверку его академических достижений. Ранее Ардея обвиняли в плагиате при подготовке докторской диссертации, а также в том, что он лгал или преувеличивал свои достижения.

По данным издания, полиция считает смерть неожиданной, но не подозрительной. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее французский электронный музыкант Kavinsky умер в Париже в возрасте 50 лет. По предварительной информации, причиной смерти мог стать инсульт; обстоятельства случившегося расследует прокуратура.