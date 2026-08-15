Российские удары по критической инфраструктуре и логистическим узлам Украины принесли ощутимые результаты, вынудив Киев признать катастрофическое положение страны в преддверии зимнего периода. Об этом в интервью ТАСС заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

По словам генерала, события последних полутора-двух месяцев стали переломными. Высокоточные удары ВКС России по портовой инфраструктуре, глубоким тыловым логистическим путям и ключевым мостам привели к деградации военных возможностей противника.

«Те удары, которые наши ВКС начали наносить по портовой инфраструктуре, по логистике вглубь, подрыв мостов на Украине, дали очень серьёзный результат. Это вынудило противника признать, что предстоящая зима станет для Украины одной из самых тяжёлых в её истории», — констатировал Алаудинов.

Генерал-лейтенант подчеркнул, что в ходе планомерной работы российской армии была фактически уничтожена энергетическая база, поддерживающая военно-промышленный комплекс (ВПК) противника. Поражение большинства военных заводов лишило Киев возможности полноценно восстанавливать боеспособность подразделений.

На фоне таких успехов Алаудинов прокомментировал участившиеся призывы Киева к прекращению огня. Он отметил, что украинской стороне жизненно необходима оперативная пауза для перегруппировки и попыток перестроить разрушенную систему обеспечения, однако Россия не намерена предоставлять противнику такую возможность.

«Для того чтобы Украине сейчас перестроить свою систему, нужна передышка, о чём там начали заявлять. То есть нужно остановить боевые действия для того, чтобы они подготовились, переформировали свои подразделения, а потом опять продолжать бои? Оно нам нужно? Получается, что нет», — резюмировал командир спецназа «Ахмат»

Ранее сообщалось, что ни одна американская система ПВО не сможет гарантировать Киеву безопасность этой зимой. По мнению подполковника армии США в отставке Дэниела Дэвиса, дальнейшие поставки западного оружия Украине могут привести к большим потерям среди украинцев. Он считает, что продолжение такой политики лишь увеличит число погибших.