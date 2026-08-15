Отрезвляющие меры: МЧС планирует повысить штрафы за «пьяное» плавание

МЧС России инициировало разработку законопроекта, направленного на повышение безопасности на водных объектах. Документ предполагает ужесточение административной ответственности для судоводителей, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Речь идёт о проекте федерального закона «О внесении изменений в КоАП РФ (в части уточнения, а также усиления административной ответственности в области обеспечения безопасности людей на водных объектах)». Ключевое изменение коснётся части 1 статьи 11.9 КоАП РФ.

В министерстве пояснили, что действующие меры недостаточно эффективно влияют на нарушителей. Значительное увеличение размера административного штрафа призвано стать сдерживающим фактором и существенно снизить количество случаев управления судами лицами в нетрезвом состоянии.

Таким образом, ведомство рассчитывает повысить уровень дисциплины среди владельцев маломерных судов и снизить статистику аварийности на водоёмах.

Также в России предложили определить правовой статус сапбордов и ввести единые требования безопасности для их пользователей. Среди возможных мер — обязательные спасательные жилеты, ограничение расстояния от берега и запрет на выход в зоны судового хода.