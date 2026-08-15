Бананы в России подешевели до 150 рублей за килограмм

Стоимость бананов в России снизилась до 150 рублей за килограмм. На цену повлияли укрепление рубля и изменение сроков высокого сезона в Эквадоре, рассказала РИА «Новости» эксперт АКРА Евгения Траутман.

По её словам, основная часть эквадорского урожая приходится на январь–май. После учёта сроков доставки в Россию наиболее низкие цены обычно наблюдаются в июне и июле.

В этом году из-за аномальной жары в Эквадоре сезон большого урожая завершился раньше обычного. Поэтому снижение стоимости импортных бананов на российском рынке также могло начаться раньше.

Эксперт не исключила дальнейшего удешевления фрукта. В ближайшие месяцы бананам предстоит конкурировать с урожаем российских фруктов и ягод.

Также огурцы и помидоры заметно подешевели в России в июле 2026 года. По данным Росстата, цены на них снизились на 18% и 14% соответственно, также дешевле стали лимоны, яйца, сыры и ряд других продуктов.