В результате ракетного удара ВСУ по Самарской области пострадали люди
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Власти сообщили о последствиях утренней атаки на Самарскую область. В результате массированного налёта несколько человек получили ранения различной степени тяжести.
На данный момент все пострадавшие госпитализированы. Врачи оказывают им необходимую медицинскую помощь, ситуация находится под контролем регионального минздрава. О точном количестве раненых и их текущем состоянии власти обещают информировать дополнительно.
Глава города Иван Носков уже выразил поддержку пострадавшим и их семьям.
«Сейчас приоритет — здоровье и безопасность наших людей. Всем, кто нуждается в помощи, она будет оказана в полном объёме», — подчеркнул градоначальник.
Напомним, Вооружённые силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по промышленному предприятию в Самарской области. Создан оперативный штаб.
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