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Регион
15 августа, 06:45

В результате ракетного удара ВСУ по Самарской области пострадали люди

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Власти сообщили о последствиях утренней атаки на Самарскую область. В результате массированного налёта несколько человек получили ранения различной степени тяжести.

На данный момент все пострадавшие госпитализированы. Врачи оказывают им необходимую медицинскую помощь, ситуация находится под контролем регионального минздрава. О точном количестве раненых и их текущем состоянии власти обещают информировать дополнительно.

Глава города Иван Носков уже выразил поддержку пострадавшим и их семьям.

«Сейчас приоритет — здоровье и безопасность наших людей. Всем, кто нуждается в помощи, она будет оказана в полном объёме», — подчеркнул градоначальник.

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Напомним, Вооружённые силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по промышленному предприятию в Самарской области. Создан оперативный штаб.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Оксана Попова
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