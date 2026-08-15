В результате ракетного удара ВСУ по Самарской области пострадали люди

Власти сообщили о последствиях утренней атаки на Самарскую область. В результате массированного налёта несколько человек получили ранения различной степени тяжести.

На данный момент все пострадавшие госпитализированы. Врачи оказывают им необходимую медицинскую помощь, ситуация находится под контролем регионального минздрава. О точном количестве раненых и их текущем состоянии власти обещают информировать дополнительно.

Глава города Иван Носков уже выразил поддержку пострадавшим и их семьям.

«Сейчас приоритет — здоровье и безопасность наших людей. Всем, кто нуждается в помощи, она будет оказана в полном объёме», — подчеркнул градоначальник.