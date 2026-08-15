США хотят заставить 35 стран выбирать между собой и Китаем в гонке ИИ

США готовят письмо для 35 государств с призывом определиться с партнёрством в сфере искусственного интеллекта, сообщает Reuters со ссылкой на американского чиновника и проект внутреннего документа.

По данным агентства, проект подготовил Госдепартамент. Получателями должны стать участники инициативы Pax Silica, связанной с безопасностью цепочек поставок ИИ-моделей, полупроводников и критически важных минералов, а также другие страны, заинтересованные в сотрудничестве с Вашингтоном.

В документе прямо не называется Китай. При этом государствам предлагают «осознанно выбирать» формат взаимодействия в области искусственного интеллекта.

В проекте письма говорится, что присоединение к Pax Silica предполагает определённые обязательства и может быть несовместимо с участием в других инициативах, если их требования противоречат американским.

В Госдепартаменте отказались комментировать документы, которые могли попасть в прессу. Reuters также не удалось установить, когда письмо направят адресатам и сохранится ли его нынешняя формулировка.

Ранее в США обеспокоились возможностями ИИ-модели Mythos от Anthropic после сообщений о её способности взламывать закрытые системы АНБ. Американские власти обсуждают возможные ограничения на использование наиболее мощных нейросетей за пределами страны.