Дмитрий Сидоров покинул МГИК, вуз возглавила Софья Митрофанова

В Московском государственном институте культуры официально сменилось руководство. Главой МГИК в качестве исполняющей обязанности стала медиаменеджер Софья Митрофанова.

Дмитрий Сидоров, ранее занимавший этот пост, освобождён от своих полномочий. В министерстве уточнили, что управленец покидает образовательную организацию из-за перехода на другую работу.

Митрофанова известна как опытный кинопродюсер. Её профессиональный бэкграунд включает активную общественную деятельность: она состоит в Совете при Президенте РФ по культуре и искусству, а также входит в правительственный орган по развитию отечественного кинематографа.

Глава Минкультуры Ольга Любимова подтвердила кадровые перестановки. Ведомство выразило надежду, что новый руководитель успешно справится с поставленными задачами.

Ранее Григорий Заславский покинул пост ректора ГИТИСа. В институте подтвердили его уход и пояснили, что он подал заявление по собственному желанию. Григорий Заславский руководил ГИТИСом с 2016 года. Он — заслуженный деятель искусств РФ, кандидат филологических наук и авторитетный театральный критик.