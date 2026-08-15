Моргенштерн* заявил о взломе аккаунта в Instagram**

Рэпер Алишер Моргенштерн* сообщил аудитории о потере контроля над личным профилем в Instagram**. Доступ к странице был утрачен без ведома владельца.

Злоумышленники смогли обойти защиту сервиса и авторизоваться в системе под данными артиста. Теперь публикацией материалов занимаются посторонние люди. Сам владелец полностью отстранён от управления учётной записью.

«Челы мне инсту** угнали», — коротко прокомментировал ситуацию сам музыкант в своем Telegram-канале.

Ранее глава Тамбовской области Евгений Первышов сообщил, что его телеграм-канал взломали. Сейчас доступ уже восстановлен. 13 августа в телеграм-канале главы региона появился матерный мем, который был удалён через две минуты.

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