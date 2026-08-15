Украинские военные пытаются нарастить силы на своих позициях в Сумской области, подтягивая туда бронетехнику и пехоту. Об этом рассказал РИА «Новости» источник в российских силовых структурах.

По его словам, с 13 по 16 августа противник несколько суток подряд перевозит по железной дороге личный состав и технику. Их доставляют из Черниговской области в Шостку и Конотоп.

А ранее в силовых структурах сообщили, что более сотни населённых пунктов Сумской области опустели и оказались заняты одними лишь бойцами ВСУ. По данным источника, местных жителей выселили после того, как боевые действия перекинулись на территорию региона. Он также отметил, что на севере области остаются около 35 тысяч человек, многие из которых не хотят покидать свои дома.