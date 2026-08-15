Десант ВСУ на Кинбурнской косе накрыли: Две лодки и десяток бойцов не дошли до берега

Российские военные сорвали попытку украинских диверсантов высадиться на Кинбурнской косе в Херсонской области. Как сообщил ТАСС губернатор региона Владимир Сальдо, при этом было уничтожено около десяти бойцов ВСУ и две десантные лодки.

«Из последних эпизодов: была отражена попытка высадки украинской ДРГ, уничтожено около десяти военнослужащих противника и две десантные лодки», — сказал он.

Сальдо отметил, что закрепиться на косе украинским военным так и не удалось.

Напомним, ранее губернатор уже сообщал о новых попытках ВСУ прорваться на Кинбурнскую косу. По его словам, российские бойцы отражают атаки и не дают противнику занять позиции. Наиболее тяжёлая обстановка сохраняется в Голопристанском округе, который продолжают обстреливать. Помимо боевых действий, Сальдо рассказывал о подготовке коммунальных объектов к зиме и доставке гуманитарной помощи.