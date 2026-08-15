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Регион
15 августа, 07:47

Десант ВСУ на Кинбурнской косе накрыли: Две лодки и десяток бойцов не дошли до берега

На Кинбурнской косе ВС РФ уничтожили около 10 бойцов ВСУ при высадке

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Krabikus / Не является фото с места событий

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Krabikus / Не является фото с места событий

Российские военные сорвали попытку украинских диверсантов высадиться на Кинбурнской косе в Херсонской области. Как сообщил ТАСС губернатор региона Владимир Сальдо, при этом было уничтожено около десяти бойцов ВСУ и две десантные лодки.

«Из последних эпизодов: была отражена попытка высадки украинской ДРГ, уничтожено около десяти военнослужащих противника и две десантные лодки», — сказал он.

Сальдо отметил, что закрепиться на косе украинским военным так и не удалось.

Провал за провалом: ВСУ пытаются безуспешно закрепиться на Кинбурнской косе
Провал за провалом: ВСУ пытаются безуспешно закрепиться на Кинбурнской косе

Напомним, ранее губернатор уже сообщал о новых попытках ВСУ прорваться на Кинбурнскую косу. По его словам, российские бойцы отражают атаки и не дают противнику занять позиции. Наиболее тяжёлая обстановка сохраняется в Голопристанском округе, который продолжают обстреливать. Помимо боевых действий, Сальдо рассказывал о подготовке коммунальных объектов к зиме и доставке гуманитарной помощи.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

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Вероника Бакумченко
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