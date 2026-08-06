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Регион
6 августа, 15:21
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ВСУ снова пытаются высадиться на Кинбурнской косе, но закрепиться не могут

Сальдо сообщил о новых попытках ВСУ высадиться на Кинбурнской косе

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ВСУ возобновили попытки высадиться на Кинбурнской косе, однако российские военнослужащие не позволяют им закрепиться. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Обстановка в округе остаётся тяжёлой. Противник продолжает обстрелы и пытается высадиться на Кинбурнской косе. Наши военные отражают атаки и не позволяют врагу закрепиться», — заявил глава региона.

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Заявление прозвучало в ходе отчёта об обстановке в Голопристанском округе. Помимо боевых действий, губернатор рассказал о подготовке коммунальных объектов к зиме, доставке гуманитарной помощи и уборочной кампании, которая продолжается под угрозой обстрелов и пожаров.

Кинбурнская коса протянулась примерно на 40 километров между Днепровско-Бугским лиманом и Ягорлыцким заливом. Этот участок имеет важное значение для контроля побережья и судоходства в северо-западной части Чёрного моря.

В конце мая Сальдо говорил, что в последнее время ВСУ не предпринимали явных попыток высадиться на Кинбурнской и Тендровской косах. Нынешнее заявление указывает, что активность на этом направлении возобновилась.

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Ранее Life.ru рассказывал, что группировка войск «Днепр» контролирует прибрежную территорию и отслеживает возможную подготовку десантных операций. По словам Сальдо, более ранние попытки высадки российские военные пресекали ещё на подступах к берегу.

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Марина Фещенко
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