ВСУ снова пытаются высадиться на Кинбурнской косе, но закрепиться не могут

ВСУ возобновили попытки высадиться на Кинбурнской косе, однако российские военнослужащие не позволяют им закрепиться. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Обстановка в округе остаётся тяжёлой. Противник продолжает обстрелы и пытается высадиться на Кинбурнской косе. Наши военные отражают атаки и не позволяют врагу закрепиться», — заявил глава региона.

Заявление прозвучало в ходе отчёта об обстановке в Голопристанском округе. Помимо боевых действий, губернатор рассказал о подготовке коммунальных объектов к зиме, доставке гуманитарной помощи и уборочной кампании, которая продолжается под угрозой обстрелов и пожаров.

Кинбурнская коса протянулась примерно на 40 километров между Днепровско-Бугским лиманом и Ягорлыцким заливом. Этот участок имеет важное значение для контроля побережья и судоходства в северо-западной части Чёрного моря.

В конце мая Сальдо говорил, что в последнее время ВСУ не предпринимали явных попыток высадиться на Кинбурнской и Тендровской косах. Нынешнее заявление указывает, что активность на этом направлении возобновилась.

Ранее Life.ru рассказывал, что группировка войск «Днепр» контролирует прибрежную территорию и отслеживает возможную подготовку десантных операций. По словам Сальдо, более ранние попытки высадки российские военные пресекали ещё на подступах к берегу.