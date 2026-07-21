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21 июля, 15:41

Зеленский заявил о подготовке ВСУ к «разным сценариям» под Киевом

Обложка © AP Photo/Vadim Ghirda)

Обложка © AP Photo/Vadim Ghirda)

Владимир Зеленский заявил, что ВСУ готовятся к «разным вариантам развития событий» на Черниговско-Киевском направлении. Этот вопрос обсуждался на встрече с украинским военным командованием.

По словам Зеленского, участники совещания рассмотрели первоочередные потребности фронта, оборону приграничных районов и предложения командиров по дальнейшей стратегии украинских войск.

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«Был доклад о нашей подготовке к разным вариантам развития событий на Черниговско-Киевском направлении, учитывая информацию от разведки и постоянный поиск россиянами дополнительных путей затягивания и расширения войны», — написал он.

Какие именно сценарии прорабатывает украинское командование и на каких разведданных основаны эти предположения, Зеленский не уточнил.

На встрече также обсуждалась защита Херсона и населённых пунктов Днепропетровской области, включая Никополь. Особое внимание уделили противодействию беспилотникам и дополнительному усилению фронтовой ПВО

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Ранее Life.ru сообщал об усилении ВСУ на Черниговско-Киевском направлении. Тогда Зеленский также ссылался на разведданные о возможных действиях российских войск на севере Украины, однако доказательств подготовки наступления не представил.

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Марина Фещенко
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