Зеленский заявил о подготовке ВСУ к «разным сценариям» под Киевом
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Владимир Зеленский заявил, что ВСУ готовятся к «разным вариантам развития событий» на Черниговско-Киевском направлении. Этот вопрос обсуждался на встрече с украинским военным командованием.
По словам Зеленского, участники совещания рассмотрели первоочередные потребности фронта, оборону приграничных районов и предложения командиров по дальнейшей стратегии украинских войск.
«Был доклад о нашей подготовке к разным вариантам развития событий на Черниговско-Киевском направлении, учитывая информацию от разведки и постоянный поиск россиянами дополнительных путей затягивания и расширения войны», — написал он.
Какие именно сценарии прорабатывает украинское командование и на каких разведданных основаны эти предположения, Зеленский не уточнил.
На встрече также обсуждалась защита Херсона и населённых пунктов Днепропетровской области, включая Никополь. Особое внимание уделили противодействию беспилотникам и дополнительному усилению фронтовой ПВО
Ранее Life.ru сообщал об усилении ВСУ на Черниговско-Киевском направлении. Тогда Зеленский также ссылался на разведданные о возможных действиях российских войск на севере Украины, однако доказательств подготовки наступления не представил.
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