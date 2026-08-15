Небо над Ленобластью снова гремело: Губернатор сообщил о новой волне атаки БПЛА

Утром силы ПВО отразили атаку беспилотников над Ленинградской областью и уничтожили 20 воздушных целей. Об этом рассказал глава региона Александр Дрозденко в своём телеграм-канале.

Также ранее Дрозденко сообщал о более масштабной атаке, во время которой над регионом сбили 54 беспилотника. Тогда в порту Усть-Луга после повреждений вспыхнул пожар, к тушению которого приступили специалисты. После объявления отбоя число уничтоженных целей выросло до 54, а данные о последствиях власти продолжали уточнять.