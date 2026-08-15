Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 августа, 07:52

Небо над Ленобластью снова гремело: Губернатор сообщил о новой волне атаки БПЛА

Над Ленобластью сбили 20 беспилотников при утренней атаке

Обложка © ТАСС / Александр Река / Не является фото с места событий

Обложка © ТАСС / Александр Река / Не является фото с места событий

Утром силы ПВО отразили атаку беспилотников над Ленинградской областью и уничтожили 20 воздушных целей. Об этом рассказал глава региона Александр Дрозденко в своём телеграм-канале.

«Боевая работа продолжается», — написал губернатор.

Над Ленобластью сбили 37 вражеских БПЛА, есть повреждения в порту Усть-Луга
Над Ленобластью сбили 37 вражеских БПЛА, есть повреждения в порту Усть-Луга

Также ранее Дрозденко сообщал о более масштабной атаке, во время которой над регионом сбили 54 беспилотника. Тогда в порту Усть-Луга после повреждений вспыхнул пожар, к тушению которого приступили специалисты. После объявления отбоя число уничтоженных целей выросло до 54, а данные о последствиях власти продолжали уточнять.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Вероника Бакумченко
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Ленинградская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar