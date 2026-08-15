Белоусову доложили об успехах в зоне СВО: Наши войска заняли важные позиции благодаря БПЛА

Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов посетил зону проведения специальной военной операции, где проверил ход выполнения боевых задач подразделениями группировки войск «Восток». В ходе работы на командном пункте глава оборонного ведомства заслушал доклады командования о текущей оперативной обстановке на линии боевого соприкосновения, характере действий противника и результатах боевой работы.

Командующий группировкой войск «Восток» генерал-полковник Петр Болгарев доложил министру о темпах продвижения российских подразделений. По его словам, за летний период группировка освободила 19 населённых пунктов: 12 в Запорожской области и 7 в Днепропетровской области.

В рамках поездки особое внимание уделили вопросам противодействия БПЛА противника. Минобороны РФ сообщает, что группировка «Восток» ведёт работу по уплотнению радиолокационного поля и наращиванию численности эффективных средств обнаружения и поражения вражеских дронов.

Кроме того, по поручению министра в составе группировки был создан специальный аналитический центр. Его задача — обобщать опыт применения беспилотных систем в различных боевых условиях и оперативно оптимизировать тактику действий подразделений. В военном ведомстве отметили, что создание этого центра и непрерывная подготовка расчётов уже позволили повысить результативность применения БПЛА.

В завершение инспекции Андрей Белоусов провёл торжественную церемонию. Одному из соединений группировки, которому ранее было присвоено почетное наименование «гвардейское», была вручена Георгиевская знаменная лента. Также глава Минобороны вручил государственные награды военнослужащим, проявившим мужество и героизм при выполнении боевых задач в зоне СВО.

Ранее начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов посетил командный пункт группировки «Запад», где проверил ход выполнения боевых задач группировкой войск «Запад». Как сообщили в Минобороны, генерал армии заслушал доклад командующего по обстановке.