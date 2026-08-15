В Самарской области при ракетной атаке ВСУ пострадали два человека

В Самарской области при ракетном ударе ВСУ по промышленному предприятию пострадали два человека. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Федорищев в мессенджере «Макс».

По его словам, целью атаки стало промышленное предприятие. На месте по поручению губернатора создали оперативный штаб, устранением последствий занимаются все экстренные службы.

«Самое важное – погибших нет», – написал Федорищев.

Он добавил, что людей вовремя вывели с территории, все действовали строго по отработанным инструкциям.

За медицинской помощью, по словам губернатора, обратились двое, им оказывают всю необходимую поддержку. Ситуацию Федорищев держит под личным контролем.

Ранее Федорищев уже сообщал об атаке украинских беспилотников на одно из промышленных предприятий Самарской области. Налёт произошёл ночью, после чего специалисты приступили к устранению последствий.