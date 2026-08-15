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15 августа, 08:03

В Самарской области при ракетной атаке ВСУ пострадали два человека

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Самарской области при ракетном ударе ВСУ по промышленному предприятию пострадали два человека. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Федорищев в мессенджере «Макс».

По его словам, целью атаки стало промышленное предприятие. На месте по поручению губернатора создали оперативный штаб, устранением последствий занимаются все экстренные службы.

«Самое важное – погибших нет», – написал Федорищев.

Он добавил, что людей вовремя вывели с территории, все действовали строго по отработанным инструкциям.

За медицинской помощью, по словам губернатора, обратились двое, им оказывают всю необходимую поддержку. Ситуацию Федорищев держит под личным контролем.

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Ранее Федорищев уже сообщал об атаке украинских беспилотников на одно из промышленных предприятий Самарской области. Налёт произошёл ночью, после чего специалисты приступили к устранению последствий.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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Вероника Бакумченко
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