«Мощный и точный»: Школьник оценил футбольный пас Путина в Красноярске
Школьник рассказал о мощном футбольном пасе Путина в Красноярске
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Школьник Денис Художитков, с которым Владимир Путин обменялся футбольными пасами во время визита в Красноярск, поделился впечатлениями от игры с президентом. Эпизод произошёл на сцене церемонии награждения победителей конкурса «Большая перемена».
По словам подростка, он был уверен, что глава государства хорошо справится с передачей мяча, учитывая его спортивный опыт. В итоге пас Путина он назвал «очень мощным и точным».
Денис отметил, что не испытывал волнения перед тем, как отдать мяч президенту, поскольку чувствовал уверенность в себе и в ответной реакции.
После футбольного обмена школьнику удалось пожать руку Владимиру Путину, однако отдельного разговора с главой государства не состоялось.
Сам мяч, которым Владимир Путин обменялся пасами с юными ведущими на финале «Большой перемены» в Красноярске, передадут в центральный офис «Движения первых». Там его сохранят как памятный экспонат.
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