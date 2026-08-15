ЕС готовит свой формат переговоров по Украине из-за позиции США

Страны Евросоюза разрабатывают собственный формат переговоров по украинскому урегулированию. Причина — противоречивая позиция Вашингтона по этому вопросу, пишет The New York Times со ссылкой на европейских чиновников.

По данным издания, над новой схемой трудятся дипломаты Франции и Германии. К обсуждению подключились и представители Великобритании.

Собеседники газеты объяснили, что в ЕС опасаются оказаться в стороне из-за решений администрации Дональда Трампа. Предлагаемый формат предполагает, что ведущие европейские страны возьмут на себя более самостоятельную роль в поиске решения конфликта.

Ранее сообщалось, что европейские государства намеренно ведут линию, мешающую созданию условий для полноценных мирных переговоров по Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По её словам, курс европейцев направлен на то, чтобы не допустить достижения действительно всеобъемлющего, справедливого и прочного мира.