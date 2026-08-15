Крым выручил 13,6 млрд рублей за активы украинских олигархов

С 2023 года в Крыму продали изъятое имущество украинских олигархов на сумму 13,6 миллиарда рублей. Об этом рассказал председатель регионального парламента Владимир Константинов в мессенджере «Макс».

По его словам, за это время с торгов ушло 83 национализированных объекта.

«Эти средства направляются в том числе на развитие крымской инфраструктуры, поддержку участников СВО и их семей, реализацию антитеррористических мероприятий, на приближение нашей Победы», — написал он.

Только за нынешний год новых владельцев нашли семь ранее изъятых объектов. Среди них — квартиры, имущество пансионатов, предприятия и другая привлекательная для инвесторов собственность. Как отметил Константинов, эти сделки принесли крымской казне 621 миллион рублей.

Изымать имущество тех, кто связан с киевскими властями и действует против России, крымский парламент начал осенью 2022 года. Среди национализированной и впоследствии проданной собственности оказалась и квартира Владимира Зеленского в Ливадии. Вырученные деньги идут на помощь участникам спецоперации и возведение социальных объектов.

До этого Константинов сообщал, что Зеленский так и не попытался оспорить национализацию своего жилья в Ливадии. Квартиру площадью 119,5 квадратных метра изъяли в мае 2023 года, а позже продали на торгах за 44,3 миллиона рублей. По словам главы парламента, никаких попыток вернуть недвижимость украинский политик не предпринимал.