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Регион
15 августа, 08:53

Путин назначил Артура Люкманова послом России в Египте

Обложка © ТАСС / Александр Река

Обложка © ТАСС / Александр Река

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Артура Люкманова чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Арабской Республике Египет. Документ опубликован на официальном портале правовой информации и вступает в силу с момента подписания.

Кроме основной дипломатической должности, Люкманов также назначен полномочным представителем России при Лиге арабских государств, штаб-квартира которой находится в Каире. Таким образом, он будет совмещать сразу два ключевых направления работы, отвечая как за двусторонние отношения с Египтом, так и за взаимодействие с крупнейшей региональной организацией арабского мира.

Артур Люкманов будет представлять интересы России в Каире, участвовать в переговорах, а также координировать дипломатические контакты с государствами-участниками Лиги арабских государств.

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Дарья Денисова
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