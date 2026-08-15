Путин назначил Артура Люкманова послом России в Египте

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Артура Люкманова чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Арабской Республике Египет. Документ опубликован на официальном портале правовой информации и вступает в силу с момента подписания.

Кроме основной дипломатической должности, Люкманов также назначен полномочным представителем России при Лиге арабских государств, штаб-квартира которой находится в Каире. Таким образом, он будет совмещать сразу два ключевых направления работы, отвечая как за двусторонние отношения с Египтом, так и за взаимодействие с крупнейшей региональной организацией арабского мира.

Артур Люкманов будет представлять интересы России в Каире, участвовать в переговорах, а также координировать дипломатические контакты с государствами-участниками Лиги арабских государств.

Ранее Канада назначила Роберта Брукфилда новым послом в России. Он сменит Сару Тейлор, возглавлявшую канадскую дипмиссию в Москве с ноября 2023 года. Брукфилд уже работал в посольстве Канады в России с 2003 по 2005 год. Причина замены Тейлор не уточняется.