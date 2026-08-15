Состояние пострадавшего при атаке БПЛА в Шатуре мальчика стабилизировано

Губернатор Андрей Воробьев сообщил, что состояние девятилетнего мальчика, раненого во время атаки БПЛА в Шатуре, удалось стабилизировать. Ребёнка, получившего тяжёлые травмы лица и рук, экстренно госпитализировали, но сейчас угрозы для жизни пациента нет.

В настоящее время пострадавшего транспортируют в Детский клинический центр имени Рошаля для проведения дальнейшего лечения. Глава региона выразил благодарность медицинским специалистам за оперативно оказанную помощь.

Вторая пострадавшая, 55-летняя женщина, получила осколочное ранение головы. После осмотра медики решили, что госпитализация не требуется, и назначили ей амбулаторное лечение. Воробьев пожелал всем раненым скорейшего восстановления.

Напомним, что минувшей ночью Московская область подверглась массированному налёту беспилотников. По словам губернатора Андрея Воробьёва, силы ПВО сбили восемь аппаратов над Домодедово, Одинцово, Раменским, Чеховом, Шатурой и Воскресенском. Тяжелее всего пришлось Шатуре, где дрон угодил в частный дом: ранения получили 55-летняя женщина и девятилетний мальчик.