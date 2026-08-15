Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что действия Украины не способны повлиять на ход специальной военной операции России. Своё мнение он высказал в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Риттер считает, что Киев выбрал путь дальнейшей эскалации, атакуя энергетическую инфраструктуру и гражданские суда. По его словам, это привело к ответным действиям Москвы.

«Это конец для Украины. Тушите свет», — заявил бывший разведчик.

Он также утверждал, что российские удары приводят к уничтожению выбранных целей, тогда как Украина, по его оценке, не может нанести России сопоставимый ущерб.

Риттер добавил, что последствия конфликта для Украины будут особенно тяжёлыми зимой. При этом он заявил, что российская сторона, по его мнению, продолжает добиваться своих целей.

Ранее подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что даже все американские перехватчики PAC-3 не смогут гарантировать Украине безопасность этой зимой. По его мнению, дальнейшие поставки западного оружия лишь приведут к новым потерям, тогда как Россия в итоге одержит победу.