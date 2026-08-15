Два спальных корпуса детского лагеря сгорели в Ленобласти

Два спальных корпуса детского оздоровительного лагеря сгорели в посёлке Цвелодубово Выборгского района Ленинградской области. Детей удалось эвакуировать, пострадавших нет, сообщил «Леноблпожспас» в Max.

Возгорание произошло вечером 14 августа. Огонь охватил два здания, которые после тушения разобрали. Персонал лагеря самостоятельно вывел воспитанников из корпусов ещё до прибытия пожарных расчётов. Информации о травмированных или погибших в результате ЧП не поступало.

Ранее в Ленинградской области загорелось заброшенное здание бывшего санатория в Токсово. Пламя распространилось на 1180 квадратных метров, к тушению привлекли три пожарных подразделения. Пострадавших в результате этого ЧП также не было.