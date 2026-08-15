Развожаев: Над Севастополем ночью сбили 25 украинских дронов

Минувшей ночью над Севастополем сбили 25 беспилотников ВСУ, никто из жителей не пострадал. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своём канале в «Максе».

По его словам, атаку отразили военные, авиация, силы ПВО и мобильные огневые группы. Именно бойцы огневых групп нейтрализовали 22 из 25 сбитых дронов.

«Главное: никто из людей не пострадал», — подчеркнул губернатор.

Развожаев также рассказал, что в Балаклавском районе спасатели зафиксировали лесной пожар. Открытое пламя уже потушили, сейчас территорию проливают водой.

А ранее в Севастополе беспилотники повредили восемь жилых домов. Как сообщал Развожаев, силы ПВО тогда уничтожили более 30 воздушных целей, а последствия удара пришлись на Балаклавский район. В трёх многоквартирных и пяти частных домах жители пожаловались на выбитые окна и другие повреждения, а на нескольких участках упали осколки сбитых дронов.