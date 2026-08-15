«Золотой казан»: Сибиряк сдал ворованную посуду на металл и заработал уголовку
Красноярец сдал ворованный казан на металл и получил уголовку за 1100 рублей
В Красноярске 43-летний рецидивист стал фигурантом уголовного дела из-за кражи казана. Проходя мимо кафе среднеазиатской кухни, мужчина приметил в подсобке кухонную утварь. Ночью он взломал замок, вынес казан и сдал его в пункт приема металлолома за 1100 рублей.
Казан за 1100 рублей обернулся уголовным делом. Видео © Telegram / УМВД России по Красноярскому краю
Деньги злоумышленник быстро потратил, но вскоре был задержан полицией. Похищенное имущество изъяли и вернули владельцу заведения.
«Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», расследование которого завершено. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.
К обвиняемому применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Не менее необычную кражу Life.ru описывал в конце июля: россиянина заподозрили в том, что он надел грим и обокрал обменник на Пхукете почти на 1,5 млн рублей. По версии полиции, мужчина вынес наличные сразу в нескольких валютах, после чего суд Таиланда выдал ордер на его арест.
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Обложка © Telegram / УМВД России по Красноярскому краю