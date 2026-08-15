Первый этаж отпугивает всех: Квартиру Познера в центре Москвы за 165 млн рублей никто не покупает
Mash: Познер продаёт квартиру в центре Москвы за 165 млн рублей
Обложка © ТАСС / Артем Геодакян
Телеведущий Владимир Познер выставил на продажу пятикомнатную квартиру в центре Москвы за 165 миллионов рублей. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.
Познер продаёт квартиру в центре Москвы за 165 млн рублей. Фото © Telegram / Mash
Речь идёт о жилье площадью 232 квадратных метра в Чистом переулке. По желанию владельца сделку ведут без публичной огласки, а осматривать квартиру пускают лишь тех, кто действительно готов её купить. Сам Познер на показах не бывает.
Квартира Познера, которую он выставил на продажу, находится в Чистом переулке. Фото © Telegram / Mash
По данным канала, телеведущий покинул Россию в 2022 году и с тех пор в основном находится в США и Франции. В Москву он собирается заглянуть лишь ненадолго — на два дня 28–29 августа и ещё на два 6–7 сентября. По словам источников, Познер решил распрощаться с российской недвижимостью, так как больше не считает нужным держать здесь активы.
В жилье Познера есть гардеробная и спортивный уголок. Фото © Telegram / Mash
На рынок квартиру вывели в этом году, но покупателя пока не нашли. Главная причина — первый этаж, который отпугивает заинтересовавшихся.
Познер не может продать квартиру из-за расположения на первом этаже. Фото © Telegram / Mash
За жильём приглядывают рабочие: они регулярно приходят и проверяют его состояние.
А ранее актриса Рената Литвинова тоже решила расстаться с московским жильём — квартиру в центре столицы она оценила примерно в миллиард рублей. Речь идёт об объекте площадью 344 квадратных метра в элитном комплексе «Большая Дмитровка IX», который получился при объединении двух квартир. Продажу ведут закрыто, но покупатель уже нашёлся — московский бизнесмен внёс аванс. При этом хозяева продолжают устраивать показы.
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